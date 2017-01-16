Havza Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Havza Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Havza Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi Havza Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen törenle imzalandı.



Törende konuşan Belediye-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı İlyas Yiğit, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'e işçileri zora sokmayacak ve enflasyon oranların altında kalmayacak bir sözleşmeye imza attığı için teşekkür etti.



İkiz ise sözleşmenin 2 yıllık olduğunu belirterek "Söz verdiğimiz gibi çalışanlarımız için elimizden geleni yaptık. Yine de işçimize enflasyon oranı üzerinde bir zam ile sözleşmemizi imzaladık. Havza Belediyesi sizlerin sayesinde her zaman adından söz ettiren bir ilçe oldu. Başarı ekip işidir. Yeni sözleşmemiz işçilerimize ve belediyemize hayırlı olsun." diye konuştu.



Konuşmaların ardından İkiz ve Yiğit, toplu iş sözleşmesini imzaladı.