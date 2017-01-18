Havza Belediyesi Öğrencileri Ağırladı

Havza Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan 15 ilkokul öğrencisini ilçede ağırladı.



Erikbelen İlkokulu 3. sınıfta okuyan 15 öğrenci, Havza Belediyesi tarafından ilçede hizmet veren eğlence merkezinde misafir edildi.



Yaklaşık 2 saat boyunca eğlence merkezinde çeşit oyunlar ile eğlenen öğrencilere Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Çocuklar, eğlence merkezinin ardından Okul Müdürü Ümit Kılıç ve Sınıf Öğretmeni Ülkü Yüksel ile birlikte Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamında ziyaret ettiler.



İkiz, misafirleriyle yakından ilgilenerek çocuklara Meclis salonunu gezdirdi. İkiz, çocukların sorularını da tek tek yanıtladı.



Öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İkiz, "Kırsal mahallelerimizde yaşan çocuklarımıza karne hediyesi olarak böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımız her şeyin en iyisine layıklar. Havza Belediyesi olarak yarınımızın teminatı olan çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalamaktayız. Tüm çocuklarımıza tatil boyunca iyi eğlenceler diliyorum." dedi.