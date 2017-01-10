Havza Belediye Başkanı İkiz'e Ziyaret

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.



Ziyarette konuşan İkiz, sendikaların önemli birer sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, "Tüm sivil toplum örgütleri gibi sendikalar da önemli bir görev üstleniyor. Sizlere çalışanların hakları için vermiş olduğunuz mücadelede başarılar dilerim. Sendikamızın kuruluş yıl dönümünü kutlar, 2017'nin tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini dilerim." dedi.



Çörekçioğlu da sendikal faaliyetler hakkında İkiz'e bilgiler verdi.



Ziyarette Çörekçioğlu'na Başkan Yardımcısı Ömer Büyük, Mali Hizmetler Müdürü Sündüz Ünal ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Boyracı eşlik etti.