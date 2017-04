Havuz Kültürü Yaygınlaşıyor

Havuz sektörünün öncüsü BİYTAŞ Şirketler Grubu'nun Başkanı Suat Gülçimen, Bursa'nın batı kesiminde havuz kültürünün giderek yaygınlaştığını söyledi.



Toplu konut bölgelerindeki yüzme ve süs havuzlarının yanı sıra spor amaçlı olimpik yüzme havuzlarının sayısının da sürekli arttığını belirten Suat Gülçimen, insanların ekonomik gelişimine bağlı olarak artan konfor talebinin, havuz kültürünün yaygınlaşmasındaki en önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi. Bursa'da havuz sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Gülçimen, "Aileler evlerinde kendi kişisel yüzme ya da süs havuzlarına sahip olmak istiyor. Gelir seviyesinin artmasıyla beklenti artıyor. Sanayileşen toplumda insanlar hareket kabiliyetini kaybediyor. Yüzme, monoton hayatın adeta panzehiri oldu. Yüzme her yaş gurubu için çok önemli bir spor dalı ve insanlar artık spor ihtiyaçlarını kendi özel havuzlarında gidermeye yöneliyorlar" dedi.



BİYTAŞ Şirketler Grubu olarak inşaat sektöründe endüstriyel tesisattan ısıtma sistemlerine, havalandırma ve soğutma tesisatından güneş enerjisi tesisatına kadar birçok alanda mekanik uygulamalar yaptıklarını vurgulayan Suat Gülçimen, bunların yanı sıra havuz inşaatları alanında da yüzlerce projeye imza attıklarını söyledi. Yüzme ve süs havuzları inşaatı, havuz kimyasalları, sauna ve buhar odası yapımı alanında 26 yıllık bir deneyime sahip olduklarına vurgu yapan Gülçimen, "Bursa'nın yazlık siteleri ile girdiğimiz havuz sektöründe önemli bir yol aldık. Bugün şehir içindeki sitelerde de havuz inşa ediyoruz. Bunun yanı sıra olimpik, yarı olimpik yüzme havuzları, gösteri ve süs havuzları da inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.



Gülçimen, "Belediyeler çok sayıda açık ve kapalı yüzme havuzunu Bursa'ya kazandırdı. Bu havuzlarda çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundan insanımız yüzme ve spor yapma fırsatı buluyorlar" diye konuştu.



Havuzların sayısını artırmakla işin bitmediğini, standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve sağlıklı koşullar oluşturulmasının önemli olduğunu kaydeden Gülçimen, havuzların doğru kullanılması için toplumu bilinçlendirmek maksadıyla çok sayıda broşür dağıttıklarını söyledi. Gülçimen, buna ilave olarak havuz yaptıkları sitelere veya tesislere havuzların doğru kullanılması için panolar astıklarını belirterek, "Sadece havuz yapan ve bunun mekanik hizmetlerini veren bir kuruluş olarak değil, sosyal hayata geçişinde de destek veren bir anlayışa sahip olduk" şeklinde konuştu.



Suat Gülçimen, havuzların bakımı ve denetimi konusunda şu bilgileri paylaştı:



"Halkın kullanımına açık olan otel, site, spor tesisi gibi genel havuzlarda, kullanıcı sayısı oldukça fazla ve farklıdır. Havuzu kullanmadan önce her zaman duş almak önemlidir. Sudan, kullanıcılardan ve diğer çevreden kaynaklanan bakterileri engellemek için kimyasallara başvurulmaktadır. Genel havuzlarda, özel havuzlara göre 5 kat filtrasyon yapılır. Dezenfektasyon da daha titiz çalışılır. Açık havuzlarda klor, kapalı havuzlarda da ozon kullanılması gerekiyor. Ama bunlar da yeterli gelmiyordu. Bunun üzerine BİYTAŞ mühendisleri, havuz suyunun değerlerini anlık olarak uzaktan da kontrol ve müdahale edebilen, ayrıca raporlayabilen EUROPOL adını verdiğimiz bir cihaz geliştirdi. Bu sayede havuzlar daha da güvenli hale geldi." - BURSA