Havucun Çamurlu Tarlalardan Sofralara Yolculuğu

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yetiştirilen, tadı ve aromasıyla büyük talep gören havuç, çamurlu tarlalardan sofralara binbir zahmetle ulaştırılıyor.



Türkiye'nin önemli havuç üretim merkezlerinden Amik Ovası'nda kış döneminde hasadına başlanan, kıtırlığı, kokusu ve aromasıyla talep gören havuçlar, hemen her ile gönderiliyor.



Sofraların vazgeçilmezleri arasındaki şifa kaynağı havuçlar, büyük zahmetlerle toplanarak tezgahlardaki yerini alıyor.



Çadırlarda yaşamlarını sürdüren mevsimlik tarım işçileri, sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutarak, soğuk hava ve çamura rağmen ekmek mücadelesine başlıyor. İşçiler tarafından topraktan sökülen havuçlar, çuvallara doldurularak temizlenip paketlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor.



Çamurdan temizlenen ve büyüklüklerine göre paketlenen havuçlar, tezgahlardaki yerini alması için ülkeye dağıtılıyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, Hatay'da 21 bin 471 dekarda havuç üretimi yapılıyor.



Üreticiler fiyattan memnun



Üretici Hasan Donat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yaz dönemindeki aşırı kuraklık ve şu anki aşırı soğuklar nedeniyle verimin bir önceki yıla göre düşük olduğunu söyledi.



Geçen yıl dekardan yaklaşık 5 ton ürün aldıklarını ifade eden Donat, bu yıl hava şartları nedeniyle dekardaki verimin 3 tona kadar düştüğünü dile getirdi.



Verimin düşüklüğüne rağmen fiyatların bir önceki yıla oranla çok iyi olduğunu vurgulayan Donat, "Geçen yıl havucun kilosunu 50 kuruştan satıyorduk. Bu yıl ise verim düşüklüğü bizleri üzdü ancak fiyatların bir önceki döneme göre yükselmesi bizleri mutlu etti. Şu an havucun kilosunu 75 kuruştan satıyoruz ve çok şükür, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Havucu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen mevsimlik tarım işçileriyle toplayıp paketleyerek iç piyasaya gönderiyoruz. Bu yıl verim düşüklüğü nedeniyle iç piyasadaki talebi karşılamakta güçlük çektiğimiz için ihracata ürün gönderemiyoruz." diye konuştu.



Çamurda ekmek mücadelesi



Konteynerlerde kalan mevsimlik tarım işçilerinden 43 yaşındaki Cemil Bıçak da yaşadığı şehirdeki iş imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle havuç toplamaya geldiğini, günlük ortalama 30 lira kazandığını söyledi.



Evlerinde en fazla üç ay vakit geçirebildiklerini ifade eden Bıçak, "6 çocuğum var. Onların geçimini sağlamak için çalışmak zorundayım. Kışın burada havuç toplarız. Sonra evimize döner, iki ya da üç ay kalırız. Ardından pamuk, fındık ve sebze toplamak için diğer bölgelere gideriz. Kendimi bildim bileli yaşantımız bu şekilde." şeklinde konuştu.



Mehmet İçin de yaklaşık 15 yıldan bu yana il il dolaşarak ekmek parası için çalıştığını dile getirdi.



Soğuk havada çalışmanın çok zor olduğunu aktaran İçin, "Yapacak bir şey yok. Bunu yapmaya mecburuz, çalışmazsak olmaz aç kalırız." ifadelerini kullandı.



Cenap Bıçak da ailesinin Şanlıurfa'da olduğunu, bir ay önce ikinci oğlunun dünyaya geldiğini ancak henüz göremediğini belirterek, evladının fotoğrafıyla avunduğunu kaydetti.