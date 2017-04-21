Havuçla İşkence Yapılan Köpek Yeniden Tedaviye Alındı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde cinsel organına havuç sokulan ve gebe olduğu anlaşılan köpek yeniden tedaviye alındı.



Kamyon şoförü Çetin Duyar, eşi çalıştığı için uzun yola giderken 'Pamuk' adını verdiği köpeğini komşusuna bıraktı. Çetin Duyar, döndüğünde evinin yakınında otların arasında bitkin bulduğu köpeğini, kanaması olduğunu görünce veteriner kliniğine götürdü. Köpeğin cinsel organında tespit edilen havuç, operasyonla çıkarıldı. Köpek tedavisi ardından Çetin Duyar'a teslim edildi.



Ancak Çetin Duyar, köpeği kanaması devam ettiği için tekrar veterinere götürdü. Yapılan kontrolde köpeğin gebe olduğu anlaşıldı. Veteriner Hakan Türkoğlu, köpeği bir süre gözetim altında tutacaklarını söyleyerek, "Türkiye'nin her tarafından Pamuk'un durumunu öğrenmek isteyenler, soranlar var. Pamuk kızımız şu anda gayet sağlıklı. Tedavilerine devam ediyoruz. Tedavisi bir süre daha devam edecek. Psikolojik tedavisi de sürecek bunun yanında. Bunu yapan kişi gitsin tedavi olsun. Bu bir hastalık çünkü" dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın gönüllü yerel hayvan koruma görevlisi Adem Gündüz de köpeğe eziyet eden bu kişinin bulunmasını istediklerini söyleyerek, "Biz bu kişinin yakalanması için çalışacağız. Hatta yurt dışından bir hayvansever aradı. Köpeğe bunu yapanı ihbar eden kişiye 10 bin TL ödül vereceğini söyledi" dedi.