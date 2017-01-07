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Havsa Kaymakamı Ataman'a Ziyaret

Havsa Kaymakamı Ataman'a Ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, görevine yeni başlayan Havsa Kaymakamı Yunus Ataman'ı ziyaret etti.

Havsa Kaymakamı Ataman'a Ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, görevine yeni başlayan Havsa Kaymakamı Yunus Ataman'ı ziyaret etti.

Tekin ziyarette, Ataman'a görevine başarılar dileyerek, ilçe hakkında bilgi verdi.

Ataman da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçenin gelişmesi için birlikte çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

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