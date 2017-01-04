Havsa Belediyesinde Toplu Sözleşme İmzalandı

Havsa Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Edirne Şubesi arasında yürütülen görüşmeler sonucunda toplu sözleşme imzalandı.



Havsa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya sağlanarak, sözleşme belediyede düzenlenen törenle imzalandı.



Belediye Başkanı Oğuz Tekin, imza töreninde yaptığı konuşmada, sözleşmede çalışanların hakkını gözettiklerini belirterek, sendika temsilcilerine teşekkür etti.



Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi Başkanı Savaş Çerkez, de Tüm Yerel-Sen'in hızla büyüyen bir sendika olduğunu ve Türkiye genelinde birçok il ve ilçe belediyelerdeki üye sayılarının arttığını dile getirerek, sözleşmenin Havsa Belediyesine hayırlı olmasını diledi.