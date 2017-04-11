Havran Kaymakamı Türköz Hayra Katıldı

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Türköz, Ebubekir mahallesi hayrına katılarak vatandaşlar ile bir araya geldi.



BENGİ Projesi kapsamında yapılan Ermiş Soylu İlkokulu ziyaretinin ardından Ebubekir Mahallesinden Hükümet Konağına doğru geçmekte olan İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu mahalle halkının daveti üzerine mahalle hayrına katıldı. Ebubekir mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelen İlçe Kaymakamına yoğun ilgi gösterildi. Mahalle halkı ile son derece sıcak bir şekilde sohbet eden İlçe Kaymakamı ardından mahalle kahvelerini ziyaret edip vatandaşlarla ve esnafla sohbet ederek hükümet konağına geçti. - BALIKESİR