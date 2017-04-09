Havran'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Kadir K. idaresindeki 10 H 6344 plakalı araç henüz belirlenemeyen nedenle önünde giden Mehmet Ç. idaresindeki 10 EL 346 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada, 10 H 6344 plakalı araçta bulunan şoför ve yanında bulunan Şerafettin ve Leyla K. İsimli kişiler yaralandı. Yaranan 3 kişi Havran İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR