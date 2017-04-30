Havran'da Minibüs Yandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde park halindeki minibüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde ilçenin kırsal kesiminde bulunan Temaşalık Mahallesinde meydana geldi. Park halinde bulunan 10 M 35019 plakalı minibüsten henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.



Çevre sakinleri, hemen durumu Havran İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Yapılan müdahale sonucu araçta çıkan yangın kısa söndürülürken minibüs kullanılmaz halde geldi. Yetkililerin yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR