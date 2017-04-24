KERKÜK (AA) ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ın Kerkük kenti genelinde en büyük Arap nüfusu barındıran Havice ilçesinin 3 yıldan bu yana terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılamamış olması, Irak merkezi hükümetine yönelik eleştirilerin artmasına neden oluyor. Kerküklü Araplar mevcut durumdan merkezi hükümet ile Başbakan Haydar el-İbadi'yi sorumlu tutuyor.



AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Iraklı siyasiler, merkezi hükümetin Havice kurtarılmadan Musul operasyonunu başlatmasını "hata" olarak nitelendirirken, son bir yıldır güvenlik güçlerinin ablukası altında tutulan ilçedeki insani durumun geldiği tehlikeli boyutlara dikkati çekiyor.



Irak Meclisi Kerkük Arap Listesi milletvekili Halid el-Mafraci, stratejik olarak Havice'nin Musul operasyonu öncesinde DEAŞ'tan temizlenmiş olması gerektiğini söyledi.



Mafraci, "Başbakan İbadi'nin, Havice kurtarılmadan Musul operasyonunu başlatması büyük bir hataydı. Musul'a odaklanan güvenlik güçleri, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesini ihmal etti." dedi.



Kerkük'ün batısında bulunan Havice ilçesinin Salahaddin ve Musul sınırlarına yakınlığından dolayı stratejik açıdan son derece önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Mafraci, "DEAŞ Kerkük kent merkezi, Salahaddin ve Musul'a saldırmak için Havice'yi bir üs olarak kullanıyor. İlçenin geri alınmaması halinde güvenlik güçleri tarafından kurtarılan bölgelerde yeni saldırı tehlikesi devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



"Musul'dan önce Havice operasyonu düzenlenmeliydi"



Havice'nin DEAŞ'tan geri alınması için Kerkük'te yeteri kadar güvenlik gücünün mevcut olduğunu savunan Mafraci şunları kaydetti:



"Musul'dan önce Havice operasyonu düzenlenmeliydi. Askeri tahminlere göre operasyonun başlaması halinde Havice 10 gün içerisinde DEAŞ'tan temizlenebilirdi. Böylece Musul operasyonu da bu kadar zor ve yavaş olmazdı. Havice, Irak'ın DEAŞ'tan kurtarılmasının anahtarıdır."



Öte yandan Kerkük İl Meclisi Arap Grubu üyesi Burhan el-Asi ise Havice'de yüz binlerce sivilin ölüm kalım mücadelesi verdiğini dile getirdi.



"Havice'de mahsur kalan siviller ölüm kalım mücadelesi veriyor"



Asi ilçedeki sivillerin durumuna ilişkin "Havice, yaklaşık 3 yıldır DEAŞ militanlarının hakimiyetinde ve son bir yıldır güvenlik güçlerinin ablukasıyla tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Orada mahsur kalan siviller ölüm kalım mücadelesi veriyor. İlçede tüm gıda stokları tükenmiş durumda. Irak merkezi hükümeti operasyon kararı almayarak sivilleri adeta ölüme terk ediyor." ifadelerini kullandı.



Terör örgütü DEAŞ'ın ilçede sivilleri hedef alan saldırılarına da değinen Asi, "DEAŞ, özellikle son bir ayda genç, yaşlı veya çocuk demeden yüzlerce insanı infaz etti. Son üç günde yaklaşık 50 kişinin kurşuna dizildiği bilgisini aldık. Teröristler, Peşmerge veya güvenlik güçleriyle irtibat halinde oldukları iddiasıyla sivilleri infaz ediyor." dedi.



Son bir yılda Havice'den kaçmaya çalışan 650 sivil öldü



Asi, Havice'den güvenli bölgelere kaçmak isteyen binlerce sivilin, örgüt tarafından döşenen mayınlar veya açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Açlıkla karşı karşıya bulunan siviller, tüm tehlikeleri göze alarak bölgeden kaçmaya devam ediyor. Son bir yıl içinde Havice'den kaçmaya çalışırken yaklaşık 650 sivil örgüt tarafından döşenen mayınlara basarak yaşamını yitirdi." diye konuştu.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün Havice ilçesi ile ona bağlı Riyaz, Abbasiye ve Reşad kasabalarını elinde tutmaya devam ediyor.