Havice'den Kaçışlar Sürüyor

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Havice'den kaçan sivillerden detaylar

Peşmerge Komutanlarından Muhammed Fuad ile röportaj

Havice'den kaçan sivillerden İlham Cemal ile röportaj

Havice'den kaçan sivillerden Matra Mutaşşar ile röportaj Irak'ın Kerkük kentine bağlı ve 2,5 yıldan beri terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Havice ilçesinde açlıkla karşıya karşıya kalan sivillerin kaçışı sürüyor.



Kerkük'ün güneyinde Mektep Halid bölgesindeki Peşmerge Komutanlarından Muhammed Fuad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havice ilçesi ve ona bağlı yüzlerce köyden son 24 saatte Mektep Halid bölgesine gelen sığınmacıların sayısı 3 yüzü buldu." dedi.



Havice ilçesine bağlı Riyad Nahiyesi'nden 8 çocuğuyla kaçan İlham Cemal, "En büyük sorunumuz gıda yokluğu. Çocuklarım aylardır et, yumurta ve salça gibi temel gıda ürünlerinden mahrum." dedi.



Bölgeden kaçan Matra Mutaşşar da "Bölgede durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. DEAŞ'ın kötü uygulamaları ve yaşanan açlık krizinden kurtulmak için evimizi terk edip kaçtık." diye konuştu.