Havice'den Kaçışlar Sürüyor

Irak'ın Kerkük kentine bağlı ve 2,5 yıldan beri terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Havice ilçesinde açlıkla karşıya karşıya kalan sivillerin kaçışı sürüyor.



Kerkük'ün güneyinde Mektep Halid bölgesindeki Peşmerge Komutanlarından Muhammed Fuad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havice ilçesi ve ona bağlı yüzlerce köyden son 24 saatte Mektep Halid bölgesine gelen sığınmacıların sayısı 3 yüzü buldu." dedi.



Havice'de açlık krizinin giderek arttığını dile getiren Fuad, "DEAŞ kontrolündeki tüm bölgelerde açlık ve gıda yetersizliği artıyor. Musul operasyonunun Havice operasyonundan önce başlaması halktaki kurtarılma ümidini azalttı." ifadelerini kullandı.



Havice ilçesine bağlı Riyad Nahiyesi'nden 8 çocuğuyla kaçan İlham Cemal, "En büyük sorunumuz gıda yokluğu. Çocuklarım aylardır et, yumurta ve salça gibi temel gıda ürünlerinden mahrum." dedi.



Bölgeden kaçan Matra Mutaşşar da "Bölgede durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. DEAŞ'ın kötü uygulamaları ve yaşanan açlık krizinden kurtulmak için evimizi terk edip kaçtık." diye konuştu.