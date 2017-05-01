HAVELSAN Kabin Yasağına Karşılık Eğlence Sistemi Çalışmalarına başladı

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türk Hava Yolları'nın (THY), ABD ve İngiltere tarafından getirilen elektronik cihaz yasağının ardından, HAVELSAN ve THY Teknik tarafından geliştirilen kabin içi eğlence sisteminin kapasite ve yeteneklerinin artırılmasını talep ettiğini belirterek, "THY Teknik ile ortak ürettiğimiz ürünümüzün talebe yönelik yazılım çalışmalarını başlattık" dedi.

"900 ADET KABİN İÇİ EĞLENCELİ İÇERİK YÜKLÜ TABLET TESLİM ETTİK"

HAVELSAN olarak THY filosu için kabin içi eğlence sistemi üretimi yaptıklarını anımsatan Atalay, elektronik cihaz yasağı öncesinde THY'ye uçaklarda yolculara dağıtılmak üzere 900 kabin içi eğlence içeriklerinin yüklü olduğu tablet teslim ettiklerini anlattı.

THY'ye eğlence sistemleri üretimi konusunda HAVELSAN sistemlerinin hem fiyat hem müşteri ihtiyacının karşılanması hem de teknoloji açısından ciddi bir avantaj sağladıklarını ifade eden Atalay, "Ürün satmak yerine konsept satışı peşindeyiz." diye konuştu.

"KABİN İÇİ EĞLENCE TABLETLERİNİN KAPASİTELERİNİ ARTTIRACAĞIZ"

Atalay, yasağın gündeme gelmesinin ardından THY tarafından kablosuz kabin içi eğlence tabletlerinin kapasite ve yeteneklerinin artırılması talebinin geldiğini dile getirerek, HAVELSAN'ın iş ortağı THY Teknik ekibiyle söz konusu talebe yönelik yazılım çalışmalarının yapıldığını bildirdi.