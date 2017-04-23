Havayoluyla İhracat Artıyor
Türkiye'de taşımacılığın önemli yollarından biri haline gelen havayoluyla yapılan ihracat 4 yılda, 2,3 milyar dolardan 17,7 milyar dolara ulaştı.
Türkiye'de taşımacılığın önemli yollarından biri haline gelen havayoluyla yapılan ihracat 4 yılda, 2,3 milyar dolardan 17,7 milyar dolara ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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