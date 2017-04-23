Havayoluyla İhracat Artıyor
Türkiye'de 2002-2016 döneminde havayoluyla yapılan 2,3 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıktı.
Türkiye'de 2002-2016 döneminde havayoluyla yapılan 2,3 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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