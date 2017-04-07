Havayolu İstatistikleri

Yılın ilk üç ayında 35 milyon 494 bin 333 yolcu ulaşım için havayollarını tercih etti, hizmet verilen üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 385 bin 734, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 640 bin 686 ton oldu.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mart 2017'ye ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.





Buna göre, martta Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 8 milyon 216 bin 681, dış hatlarda ise 4 milyon 647 bin 138 oldu.



Direkt transit yolcu olarak martta 12 milyon 902 bin 934 kişiye hizmet sunuldu. Havalimanlarının uçak trafiği ise iç hatlarda 70 bin 818, dış hatlarda 37 bin 429 olarak gerçekleşti.



Üst geçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi martta da devam etti. 30 bin 727 üst geçiş trafiğiyle martta hizmet verilen toplam uçak sayısı 138 bin 974'ü buldu.



Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise mart itibarıyla iç hatlarda 58 bin 635 tona, dış hatlarda 176 bin 970 tona, toplamda ise 235 bin 605 tona ulaştı.



Yılın ilk üç ayında, hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler dahil 385 bin 734, direkt transit dahil toplam yolcu trafiği 35 milyon 494 bin 333, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 640 bin 686 ton oldu.