Havaya Ateş Açan Şüpheli Polis Tarafından Yakalandı (2)

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI



Samsun'da havaya tabancayla ateş edip 1 ev ve 1 işyerine mermi isabet etmesine neden olduğu gerekçesiyle polis tarafından adliyeye çıkartılan Halil F.G. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.