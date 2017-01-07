ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da havaya tabancayla ateş edip 1 ev ve 1 işyerine mermi isabet etmesine neden olduğu gerekçesiyle polis tarafından adliyeye çıkartılan Halil F.G. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Havaya Ateş Açan Şüpheli Polis Tarafından Yakalandı (2)
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDISamsun'da havaya tabancayla ateş edip 1 ev ve 1 işyerine mermi isabet etmesine neden olduğu gerekçesiyle polis tarafından adliyeye çıkartılan Halil F.G. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
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