Havaş Çalışanlarının Çocukları, Atatürk Havalimanı'nda Bir Uçağı Gezerek, Havacılık Hakkında Bilgi...

Özel yer hizmetleri şirketi Havaş çalışanlarının çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda park halinde bulunan uçağı gezdi.



Şirketin havalimanında bulunan istasyonundaki şenlikte bir araya gelen yaşları 6 ila 11 arasındaki yaklaşık 70 çocuk, şarkılar eşliğinde eğlendi. Daha sonra otobüsle apronu gezen çocuklar, Atlasglobal Havayolları'nın park halindeki uçağına bindi. Uçağı gezen çocuklar, havacılıkla ilgili bilgi aldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çocuklar, büyük gövdeli ve küçük uçakları, merdiven, push back ve bagaj traktörlerini de yakından gördü.



Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle yapılan etkinlikle çocukların havacılığa olan ilgisini artırmayı amaçladıklarını söyledi.



Bu çocuklardan geleceğin havacılarının çıkabileceğini belirten Koçak, "Bugün onlar için gerçekten keyifli bir gün oldu." dedi.



Turun ardından, çocuklar palyaço ve masal kahramanları ile eğlendi, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi etkinliklere katıldı.