Havalimanında Uyuşturucu Operasyonu

Van Ferit Melen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 6 kilo 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu N.H. isimli şahsın X-Ray cihazına bıraktığı valizden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Aramada, valizin içerisine zula yapılmış vaziyette toplam 6 kilo 340 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. N.H. ile birlikte hareket ettiği H.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor" denildi. - VAN