Havalimanında Tango Gösterisi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29 Nisan Dünya Dans Günü nedeniyle yapılan tango gösterisi, yolcular tarafından ilgiyle izlendi.



Dans gösterisi, havalimanı terminalinde Muammer Bozdemir ve Tuğba Andaç tarafından sergilendi. Yolcular, dansçıların gösterisine yoğun ilgi gösterdi.



Cep telefonlarıyla bu anları kaydeden yolcular, terminal işletmecisi İSG'ye, organizasyon için teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.