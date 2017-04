BODRUM'da aşçılık yapan 32 yaşındaki Fatih Zencir, İngiltere'den gelen sevgilisi 33 yaşındaki Faiza Drid'e havalimanında sürpriz evlilik teklifi yaptı. Drid, bir süre Zencir'e sarıldıktan sonra kendisine uzatılan yüzüğü parmağına takarak, teklifi kabul etti.



Aşçı Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan yaşayan ve süper market müdürü olan Faiza Drid'e sürpriz evlilik teklif etmek için dün akşam Milas-Bodrum Havalimanı'nda gerekli hazırlıkları yapıp, beklemeye başladı. Zencir, kız arkadaşı Drid'ı Dış Hatlar Bölümü'nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla 'Will you marry me' (Benimle evlenir misin) yazarak, karşıladı.



Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşıran Drid, duygulanarak, Zencir'in boynuna sarıldı. Zencir'in gül figürlü yüzük kutusunu uzatmasıyla kendini toplayan Faiza Drid, teklifi kabul ederek yüzüğü parmağına taktı. Uçaktan inen diğer yolcular da bu anları görmek için bekledi.



Kız arkadaşının evlilik telifini kabul etmesi nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Fatih Zencir, "Fariza Drid ile 6 ay önce, tatil için Bodrum'a yanlarına geldiği, arkadaşlarının kaldığı sitede tanıştık. Birlikteliğimiz başladı. İnternet üzerinden yazışarak ve telefon görüşmeleriyle de ilişkimizi pekiştirdik. Kendisini çok seviyorum, hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. Hayatımı onunla birlikte sürdüreceğime dair söz verdim. Bir aydır Londra'daydı. Bir haftadır bu evlilik teklifi sürprizini düşünüyordum" dedi. Faiza Drid ise "Evlilik teklifini hiç beklemiyordum. Kabul ettim ve çok mutluyum" dedi.



Fatih Zencir, daha sonra kiraladığı VIP araç ile kız arkadaşıyla birlikte havalimanından ayrıldı. - Muğla