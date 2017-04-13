Havalimanında Kaçak Sigara Operasyonu

Van Ferit Melen Havalimanında İran uyruklu iki şahısla birlikte bin 376 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Nisan günü Ankara'ya gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanına gelen İran uyruklu iki şahsın valizlerinde şüphe üzerine arama yapıldığı belirtildi. Aramada bin 376 paket kaçak sigara ele geçirilirken, İran uyruklu şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. - VAN