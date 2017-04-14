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Havalimanında Drone Önlemi
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Havalimanında Drone Önlemi

Atatürk Havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehlikeye sokan insansız hava araçlarını engellemek amacıyla "dronesavar" alındı.

Havalimanında Drone Önlemi

Atatürk Havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehlikeye sokan insansız hava araçlarını engellemek amacıyla "dronesavar" alındı.

Kaynak: Dunya.com

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