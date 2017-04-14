Havalimanında Drone Önlemi
Atatürk Havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehlikeye sokan insansız hava araçlarını engellemek amacıyla "dronesavar" alındı.
Atatürk Havalimanı çevresinde uçuş güvenliğini tehlikeye sokan insansız hava araçlarını engellemek amacıyla "dronesavar" alındı.
Kaynak: Dunya.com
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