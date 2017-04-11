Havalimanı Taksicilerinden Başbakan'a Konvoylu "Evet" Desteği

Başbakan Binali Yıldırım'a Atatürk Havalimanı çıkışında taksiciler 'Evet' konvoylu ile destek verdi. Başbakan Yıldırım'ın Erzincanlılarla buluşma toplantısına giderken beyaz klasik arabaya binmesi dikkat çekti.



İzmir'den İstanbul'a gelen İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erzincanlılarla buluşma toplantısına giden Başbakan Yıldırım için Atatürk Havalimanı taksicileri 100 araçlık bir konvoy yaptı. VIP salonundan çıkışta kendisini bekleyen taksicilerin oluşturduğu 'Evet' konvoyunu gören Başbakan Yıldırım aracından inerek taksicilerle tokalaşarak teşekkür etti. Taksiciler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yusuf Tuna durakta daha çok Erzincan ve Sivaslı taksicilerin görev yaptığını ifade ederek, "Sayın başbakanımıza bu mutlu gününde 'Evet' in çıkacağı bir günde kendisine konvoyla destek vereceğiz" dedi.



Başbakan Yıldırım'ın toplantıya giderken bindiği beyaz klasik araba dikkat çekti. - İSTANBUL