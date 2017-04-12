Havalimanı Taksicilerinden Başbakan'a Böyle Destek

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda katılacağı Erzincanlılarla buluşma toplantısına gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı çıkışında taksiciler 'Evet' konvoyu ile destek verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincanlılarla buluşma toplantısına giderken bindiği beyaz klasik arabaya binmesi dikkat çekti.



Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erzincanlılarla buluşmasına taksiciler de yaptıkları 'Evet' konvoyu ile destek verdi. Akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Yıldırım için Atatürk Havalimanı taksicileri 100 araçlık bir konvoy yaptı. VIP salonundan çıkışta kendisini bekleyen taksicilerin oluşturduğu konvoyu gören Yıldırım aracından inerek taksicilerle tokalaşarak teşekkür etti. Taksiciler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yusuf Tuna durakta daha çok Erzincan ve Sivaslıtaksicilerin görev yaptığını ifade ederek, "Sayın başbakanımıza bu mutlu gününde 'Evet' in çıkacağı bir günde kendisine konvoyla destek vereceğiz" dedi.



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