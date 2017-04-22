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Havalimanı'nın Yaklaşma Işık Direği Kırıldı, Stadın Çatısına Düştü
Havalimanı'nın Yaklaşma Işık Direği Kırıldı, Stadın Çatısına Düştü
22 Nisan 2017 Cumartesi 16:49
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[9531228] DHA
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