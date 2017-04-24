Havalı Silahlar Grup Yarışmaları Manisa'da Yapıldı
Havalı Silahlar Bölgesel Grup Yarışmaları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2017 faaliyet programı kapsamında düzenlediği müsabakalar sona erdi.
Atıcılık Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Bölgesel Grup Yarışmaları 22-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Manisa Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Gediz Spor Salonu Atıcılık Poligonu'nda yapıldı.
Havalı Silahlar Bölgesel Grup Yarışmalarına Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa illerinde toplam 16 kulüpten 119 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.
Büyük Bayanlar'da Havalı Tabancada birinci Elif Sünnetçi (İzmir), ikinci Neslihan Temel (İzmir), üçüncü İnci Kaynadır (İzmir): Havalı Tüfekte birinci Mervecan Sevildik (Manisa), ikinci Düriyen Batum (Denizli), üçüncü Özge Demirel (Manisa) oldu. Genç Bayanlar'da Havalı Tabancada birinci Çağla Kestane (İzmir), ikinci Selen Petek Saydam (İzmir), üçüncü Eylem Şencan (İzmir): Havalı Tüfekte birinci Havva Tokcan (Manisa), ikinci Göksu Özge Arslan (Aydın), üçüncü Gökçe Simge Arslan (Aydın) oldu. Yıldız Bayanlar'da Havalı Tabancada birinci İlayda Nur Çürük (İzmir), ikinci Aleyna Emul (Aydın), üçüncü Betül Seher Uçar (Aydın): Havalı Tüfekte birinci Fatma Demirhan (Denizli), ikinci Elifnur Kurtulmuş (Manisa), üçüncü Ayşe Naz Kulak (Aydın) oldu. Küçükler Bayanlar Havalı Tabancada birinci Gülser Ay (Denizli), ikinci Alime Alacaba (Denizli), üçüncü Burcu Çiftçi (Denizli) oldu.
Erkeklerde ise dereceye girenler; Büyükler Havalı Tabancada birinci Recep Adıgüzel (Manisa), ikinci Nusret Keçebaş (Manisa), üçüncü Altan Güçlü (Denizli): Gençler Havalı Tabancada birinci Tahsin Gültepe (Aydın), ikinci Altuğ Tekin (Çanakkale), üçüncü Göktuğ Tekin (Çanakkale): Gençler Havalı Tüfekte birinci Hamit Can Kulak (Aydın), ikinci Mustafa Güneş (Manisa), üçüncü Mert Yunusoğlu (Aydın): Yıldızlar Havalı Tabancada birinci Ender Hacıbekiroğlu (İzmir), ikinci Adnan Efe Uçar (İzmir), üçüncü Emir Beyaz (Çanakkale): Yıldızlar Havalı Tüfekte birinci Yusuf Melik Kızıloğlu (Aydın), ikinci Eren Karaçor (Manisa), üçüncü Şeref Can Elmas (Aydın): Küçükler Havalı Tabancada birinci Yiğit Kaan Uçar (Aydın), ikinci Hamza Turan Yıldırım (Aydın), üçüncü Mustafa Yarez Şenkaya (Denizli): Küçükler Havalı Tüfekte birinci Doğaç Ege Karapıçak (Aydın), ikinci Mehmetcan Göl (Aydın), üçüncü Emirhan Kırcılı (Aydın) şeklinde oldu. yarışmaların ardından Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Atıcılık Manisa İl Temsilcisi Erdoğan Karaöz, müsabakalarda görev alan hakem ve antrenörler tarafından verildi.