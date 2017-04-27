Havaların Isınması Yol Çalışmalarını Hızlandırdı

Havaların ısınması yol çalışmalarını hızlandırdı



ŞANLIURFA - İhale sürecinde olan yeni devlet hastanesinin çalışmaları başlamadan Ceylanpınar Belediyesi tarafından hastane bağlantı yolu çalışmalarına öncelik verildi.

Hastaneye ulaşımın daha rahat sağlanması, TOKİ çevresindeki yolların daha düzenli olması ve yeni yapılan prestij caddeye yolların bağlanması amacıyla çalışmalar başladı. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, devlet hastanesi yapımına başlanmadan önce hızlıca Ceylanpınar Belediyesi olarak çevre yolların yapımına başladıklarını söyledi. Bayol, "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi TOKİ arkasında asfalt öncesi yol düzleme çalışmalarına başladık. Bu alan ayrıca yeni devlet hastanemizin yapılacağı alandır. Burada yaklaşık 500 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bir yol yapıyoruz. Burada yeni hastanemizin bağlantı yolu ve prestij caddemizin bağlantı yollarını sağlayacağız. En kısa zamanda bu yolumuzun hizmete açacağız" şeklinde konuştu.