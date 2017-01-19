Havalar Soğuyor! İstanbul'da Kar Bekleniyor

İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak.

SICAKLIKLAR CUMA VE CUMARTESİ DAHA DADÜŞECEK

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek. Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

YENİDEN KAR YAĞIŞI GELEBİLİR

Önümüzdeki hafta ortası Marmara ve İstanbul'da sıcaklıkların yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine yeniden kar gelebileceğini belirten Öztel, "Bu tahminler 25-26-27 Ocak tarihleri için. Tam 1 hafta olduğu için kesin bir dille 'İstanbul'a kar geliyor' diyemiyoruz. Ancak İstanbul'a soğuk hava geleceği kesin." dedi. Tahmin edilen yağışlı sistemin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kadar kuvvetli olmadığını söyledi.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.