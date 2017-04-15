Havalar Isınınca Vatandaşlar Sokaklara Akın Etti

Kocaeli'de hava sıcaklığının yükselmesi ile vatandaşlar kendilerini sokağa attı.



Yağmurlu havaların geçmesiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar şehir merkezi başta olmak üzere, Sekapark, kafe ve piknik alanlarına akın etti. Parklara çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Sıcak havayı kapalı alanlarda dolaşarak geçirmek isteyen vatandaşlar ise kafeleri doldurdu. - KOCAELİ