Havalandırma boşluğunda sıkışan kediyi duvarı kırarak kurtardılar



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Birecik ilçesinin Meydan Mahallesinde bir binada meydana geldi. Vatandaş Mustafa Ceyran, kaldığı binanın havalandırma boşluğunda kedi sesinin geldiğini söyledi. Ceyran, uzun uğraş verdiğini fakat kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramadığını belirterek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle havalandırma boşluğunda kedinin sıkıştığı bölme bulundu. Vatandaş Ceyran'ın evinde havalandırma boşluğunun duvarı kırılarak yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Vatandaş Mustafa Ceyran, kedinin kurtarılmasıyla mutlu olduğunu belirterek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.