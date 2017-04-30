Havalandırma Boşluğunda Sıkışan Kedi Duvar Kırılarak Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay Birecik ilçesinin Meydan Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. Mustafa Ceyran isimli vatandaş, kaldığı binanın havalandırma boşluğundan kedi sesinin geldiğini söyledi. Ceyran, uzun uğraş verdiğini fakat kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramadığını belirterek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle havalandırma boşluğunda kedinin sıkıştığı bölme bulundu. Vatandaş Ceyran'ın evinde havalandırma boşluğunun duvarı kırılarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.



Mustafa Ceyran, kedinin kurtarılmasıyla mutlu olduğunu belirterek itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA