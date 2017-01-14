Havadan Görüntülerle Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışması

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA



Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılan havadan görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



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Havadan görüntülerle çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılar



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