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Havadan Görüntülerle Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışması

Havadan Görüntülerle Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışması

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Havadan Görüntülerle Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışması

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılan havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Havadan görüntülerle çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılar

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