Havadan Görüntülerle) Karın Erimesiyle Barajlardaki Doluluk Oranı Yüzde 74,52 Oldu 2

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının ardından etkili olan sağanak yağışlar, baraj havzalarında doluluk oranlarını artırdı. Baraj havzalarında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 74,52'ye çıktı. Böylece 17 Ocak 2016 yılında yüzde 67.68 olan doluluk oranı 74,52'ye yükselmiş oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 74,52 OLDU

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35'e çıkmışken ayın yılın Kasım ayı başında yüzde 37.6 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 74,52 oldu.



ISTRANCALAR BARAJI'NDA DOLULUK ORANI YÜZDE 100.00'A YÜKSELDİ

Bu arada, Istrancalar Barajı'nda Kasım ayı başında yüzde 48.35 olan doluluk oranı yüzde 100.00'a, Pabuçdere Barajı'nda 20.91 olan doluluk oranı yüzde 24.41'e, Kazandere barajındaki doluluk oranı ise yüzde 59.28'den 59.49'a çıktı. İstanbul'un diğer barajlarında ise doluluk oranlarında büyük artışlar yaşandı.



Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:

Baraj adı..............2016 Kasım.................. 2017 Ocak

Ömerli ..................% 40.57......................% 96.62

Darlık....................%44.88....................... %91.70

Terkos...................%43.66........................%75.15

Alibeyköy...............%35.65.......................%93.06

Büyükçekmece.......%30.61.......................%60.97

Sazlıdere................%32.41.......................%51.76

Istrancalar.............%48.35.......................% 100.00

Kazandere..............%59.28.......................% 59.49



Pabuçdere.............%20.91........................%24.41 - İstanbul