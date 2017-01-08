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Havadan Görüntülerle Kar Altında İstanbul

Havadan Görüntülerle Kar Altında İstanbul

Ali AKSOYER, İstanbulDHAİstanbul, kar altında havadan bir başka göründü.

Havadan Görüntülerle Kar Altında İstanbul

Ali AKSOYER, İstanbulDHA

İstanbul, kar altında havadan bir başka göründü. Etkili kar yağışıyla birlikte özellikle sürücüler için tarifsiz bir çileye dönüşen İstanbul havadan bir başka yüzüyle çıktı karşımıza bugün... İşte onu eşsiz yapan boğazıyla, mekanlarıyla ve semtleriyle bir ucundan diğer ucuna beyaza bürünen İstanbul.

Havadan çekilen görüntüler

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sultanahmet / tarihi yarımada

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