Ali AKSOYER, İstanbulDHA
İstanbul, kar altında havadan bir başka göründü. Etkili kar yağışıyla birlikte özellikle sürücüler için tarifsiz bir çileye dönüşen İstanbul havadan bir başka yüzüyle çıktı karşımıza bugün... İşte onu eşsiz yapan boğazıyla, mekanlarıyla ve semtleriyle bir ucundan diğer ucuna beyaza bürünen İstanbul.
Havadan çekilen görüntüler
-------------------------------------
sultanahmet / tarihi yarımada
karaköy
dhafeed
Havadan Görüntülerle Kar Altında İstanbul
Ali AKSOYER, İstanbulDHAİstanbul, kar altında havadan bir başka göründü.
Ali AKSOYER, İstanbulDHA
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads