(Havadan Görüntülerle) İşte Büyükçekmece Albatros'da Satıldığı Belirtilen O Arsa

Ali AKSOYER İstanbul DHABüyükçekmece Albatros'da satıldığı belirtilen o arsa DHA hava kamerasıyla görüntüledi.
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