Karlar Eridi Barajlar Doldu

İSTANBUL'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından, karların erimesiyle barajlar doldu. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83.75 olarak ölçüldü. Istarancalar ve Kazandere barajları tamamen dolarken, Darlık barajında doluluk oranı yüzde 98.37, Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 99.07, Alibeyköy barajında yüzde 94.02, Terkoz'da ise yüzde 93.79'a ulaştı. Barajlardaki toplam doluluk oranı geçtiğimiz kasım ayında yüzde 36. 37'ye kadar düşmüştü.



DOLULUK ORANI YÜZDE 87.35'TEN 37.6'YA İNMİŞTİ İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2016 yılının Mart ayında toplam doluluk oranı 87.35'e çıkmışken aynı yıl Kasım ayı başında yüzde 36.37 olarak kayıtlara geçmişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında adeta patlama yaşandı.



İKİ BARAJ TAMAMEN DOLDU DİĞERLERİDE DOLMAK ÜZERE



İstanbul barajlarından Kazandere ve Istarancalar barajları tamamen doldu. Bu barajlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. Darlık barajında doluluk oranı 98.37, Ömerli barajında ise doluluk oranı 99.07'ye ulaştı. Kurak geçen sonbaharın ardından Kasım ayı başında adeta kuruma noktasına gelen Alibeyköy barajının şu anda yüzde 94.02'si dolmuş durumda.



Barajlardaki 2 aylık doluluk oranı şöyle:



Baraj adı..............2016 Kasım........................21 ocak 2017 Ömerli .................% 40.57.................................% 95.07



Darlık....................%44.88....................... ………..%98.37



Terkos...................%43.66........................ ……….%93.79



Alibeyköy................%35.65............................... %94.02



Büyükçekmece........ %30.61.............................. %72.16



Sazlıdere..................%32.41...............................%58.36



Istrancalar............... %48.35...............................%100



Kazandere..................%59.28.............................%100



Pabuçdere...................%20.91........................ ….%36.45 - İstanbul