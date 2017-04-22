Havadaki Nemi İçme Suyuna Dönüştürebilecek Teknoloji Geliştirildi

İsrail çıkışlı bir firma olan Water-Gen, havadaki nemden 1 kilovat enerji ile 4 litre içme suyu üretebilecek bir endüstriyel cihaz tasarladı.



Ev tipi cihazlarda günde 15, orta boy cihazlarda 450 litre, endüstriyel cihazlarda ise 3 bin litre su elde edilebilecek. Endüstriyel modellerin birbirine birbirlerine bağlanmasıyla, var olan su şebekelerini besleyerek 25 milyon kişiye temiz su kaynağı sağlanabilecek.



Elektrik olmayan bölgeler için batarya kullanan bir modelin de geliştirilerek, günlük 1,200 litre su üretme kapasiteli cihazlar kuraklık yaşayan bölgelerde de kullanılabilecek.



Water-Gen'in bu sistemlerin yanında bir de 12 kilogram ağırlığında günlük 220-240 litre arıtma kapasitesi olan seyyar bir arıtma cihazı üzerinde çalıştığı ve bu cihazın biyolojik ve kimyasal atıkları da ayrıştırma özelliğiyle askeri kullanım için de ideal olacağı da duyuruldu.



Water-Gen'in hala arıtma sudan daha yüksek bir maliyeti olduğunu söyleyen Water-Gen Yönetim Kurulu Başkanı Maxim Pasik, Water-Gen, "Kötü altyapı yüzünden arıtma su kullanılamayan durumlar için en iyi ve en ucuz alternatif" açıklamasını yaptı.



Bu proje için ne kadar fon gerekirse gereksin, finansmanın sağlanacağını söyleyen Pasik, "Water-Gen'in potansiyelinin bir limiti yok. Havadaki nemden su üretmek dünyanın yeni su kaynağı olacak" dedi.