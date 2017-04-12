Havacılıkta Yer Hizmetleri
Havacılık Kulübü tarafından Mustafa ÖÇ Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Havacılık Kulübü tarafından Mustafa ÖÇ Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi
Başlangıç Saati : 13.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Havacılıkta Yer Hizmetleri
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io