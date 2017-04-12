Havacılıkta Yer Hizmetleri

Havacılık Kulübü tarafından Mustafa ÖÇ Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Havacılıkta Yer Hizmetleri

Havacılık Kulübü tarafından Mustafa ÖÇ Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi

Başlangıç Saati : 13.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Havacılıkta Yer Hizmetleri

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Havacılık, Eskişehir