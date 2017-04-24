Havacı Komutan'a Mektup Yazdı Köyünden Uçak Geçirtti

Hava Kuvvetleri Komutanlığının hazırlattığı "Her Zaman Milletimiz ile Beraberiz" kamu spotu filminde rol alan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hasan, kağıttan yaptığı uçağını uçurarak pilot olmanın hayalini kuruyor.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hazırlattığı kamu spotu filmini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamuoyuna sundu. "Her Zaman Milletimiz ile Beraberiz" kamu spotu filmi, Anadolu'da bir köy okulunda okuyan Hasan isimli çocuğun, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bir mektup yazarak, pilot ve uçak görme hayalini iletmesi ile başlıyor. Çocuğun yazdığı samimi mektubu işleme koyan Hava Kuvvetleri, çocuğun talebiyle ilgili olarak Konya'daki Türk Yıldızları'nı harekete geçiriyor. Havacı askerlerden oluşan bir ekip köy ilkokulunu ziyaret ederken, 7 uçaktan oluşan dünyaca ünlü akrobasi ekibi Türk Yıldızlar da, vadi içerisinde yer alan köy ilkokulunun üzerinde kısa bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Filmde, küçük Hasan büyüdüğünde pilot oluyor ve 25 yıl sonra Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı rütbesiyle görevi başında canlandırılıyor.



"Büyüyünce pilot olacağım"



Kamu spotu filminde başrolde oynayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Hasan Basri Bayam, hayalinin pilot olmak olduğunu söyledi. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde ikamet eden küçük çocuk rol aldığı filmde de olduğu gibi gerçekte de uçakları çok seviyor. Küçük Hasan, rol aldığı filmden bahsederek, "Buralardan uçak geçmediği için onlara mektup yazdım. Mektubumda, 'Sayın havacı komutanım buralardan uçak geçmiyor, ben hiç pilot görmedim. Buradan bir uçak geçirtir misin' diye yazdım. Öğretmenimle birlikte onu postaya verdik. Posta da onlara verdi. Son olarak onlar beni havaalanına götürdüler, orada uçakları gösterdiler. Sonra bir köye gidip orada uçakların uçmasını gösterdiler. Kendimi çok mutlu hissettim" dedi. Küçük Hasan'ın babası Halil İbrahim Bayam ise, öğretmenin izin için kendisini aradığını belirterek, "Hasan Basri ile orada gittiler, çekim yaptılar. Kendisi de çok mutlu. Öğretmenlere, müdürlere ve emeği geçen herkese teşekkür ederim, çok gururlandık" ifadelerini kullandı.



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