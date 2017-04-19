Havacı Askerlerin Bylock Davası

FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 14'ü tutuklu 15 havacı askerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, ikametgahı başka illerde görünen 14 sanık hakkında yetkisizlik kararı verildi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar yüzbaşı Seçkin Yastıkçılar, teğmen Enes İzci, teğmen Gökhan Coşkun, üsteğmen İsmail Könür ve astsubaylar Enes Kızık, Barış Tunçkol, Murat Bozcan, İsmail Kıran,, Okan Özcan, Erol Kanbaş, Orhan Koçbaş, Ramazan Acar, Yunus Emre Yaldız ve Ramazan Kılıç ile tutuksuz sanık Aydın Tükenmez ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada kimlik tespitleri ve gelen evrakların okunmasının ardından, cumhuriyet savcısı Ömer Karakaya, sanıklardan Orhan Koçbaş hariç diğer tüm sanıkların üzerine atılı, "terör örgütü üyeliği" suçunun devam eden suçlardan olduğunu belirterek, yargılama mercisinin sanıkların son görev yaptıkları ve ikamet ettikleri adreslere göre olması gerektiğini belirtti. Savcı Karakaya, bu nedenle sanıklar bakımından dosyanın ayrı ayrı tespit edilerek yetkisizlik kararıyla ilgili mahkemelere gönderilmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



Savcılığın talebine ilişkin beyanları sorulan 13 sanık örgüt ile bir ilişkilerinin olmadığını, ByLock programını kullanmadıklarını iddia ederek tahliyelerini talep ederek, yetkisizlik talebinin reddine karar verilmesini istedi. Tutuksuz sanık Aydın Tükenmez ise, adına kayıtlı telefon numarasını eniştesi Zekeriya Altun kullandığını belirterek, "söz konusu ByLock programı bu telefona yüklendiği resmi evraklarla ortaya çıktı. Ayrıca eniştem noter aracılığıyla ByLock programını kullandığını kabul etti" dedi.



"BU ÖRGÜTÜN İÇİNDE YER ALMAKTAN UTANIYORUM"



Sanıklardan Yunus Emre Yaldız, ifadesinde "Benim 2013 yılında o dönemde cemaat ile tanıştım. Babam boyacıydı bu sebeple maddi durumumuz iyi değildi. Ben yurt ararken bunların yurduna gittim. Aylık 300 lira devlet bursu alıyorum. Bu yurdun müdürü beni cemaat evlerine yönlendirdi. Eve gittim ev abisi Kadir Genç ile birlikte 3 kişi kalıyorduk. Orada kaldığımda sakıncalı bir durum yoktu. 17-25 Aralık olayından sonra cemaatten ayrılmak istedim. Ancak buna izin vermediler ve bana bu olaylar bizimle ilgili değil gerçek ortaya çıkacak dediler. Bu süreç içerisinde Salih Kökçü isimli cemaaten biri telefonuma bu programı yükledi. Ama bu programdan devlet aleyhine bir şey yazmadım. Bu programı kısa bir süre sonra sildim. 15 Temmuz darbe girişimi olunca bu yapının gerçek yüzünü gördüm. Darbe girişiminden sonra irtibatımı kestim. Tamamen dini duygularla kandırıldık. Bu örgütün içinde yer almaktan utanıyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanıklar yüzbaşı Seçkin Yastıkçılar, teğmen Enes İzci, teğmen Gökhan Coşkun, üsteğmen İsmail Könür ve astsubaylar Enes Kızık, Barış Tunçkol, Murat Bozcan, İsmail Kıran, Okan Özcan, Erol Kanbaş, Ramazan Acar, Yunus Emre Yaldız ve Ramazan Kılıç ve Aydın Tükenmez hakkındaki dosyanın yetkisizlik kararı verilme üzere ayrı bir esas kaydedilmesine karar verdi.



Mahkeme heyeti, sanıklardan Orhan Koçbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan, subayların da bulunduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği belirtiliyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsüne katılmayan ancak ByLock kullanan askerlerin halen TSK'da görev aldığı ve bunlara yönelik soruşturmaların sürdüğü vurgulanan iddianamede, 15 tutuklu şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. - İstanbul