Hava Şartları Yüzünden Ertelenen Onarım Kesintisi Yarın Yapılacak

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından 31 Ocak'ta yapılması planlanan, ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirilmeyen Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bazı mahallelerde kesintiye neden olacak onarım çalışması 4 Şubat Cumartesi günü yapılacak.



Dicle Elektrik Dağıtım, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle 31 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve elektrik kesintisine neden olacak çalışmayı, vatandaşların mağdur olmaması için erteledi. Planlı onarım çalışması ve bu çalışma ile bağlantılı olarak 4 saat sürecek olan elektrik kesintisi, yarın gerçekleştirilecek.



Enerji şirketinden konuyla ilgili yayınlanan duyuruda, "04 Şubat 2017 tarihinde Batıkent Kesici Ölçüm Kabini (KÖK) binasında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Nüket Coşkun Caddesi (Sağlık ocağı), Mevlana Halit Mahallesi, Sunay Caddesi ve Batıkent Sitesi'nde enerji kesintisi yaşanacaktır" denildi. - DİYARBAKIR