Hava Kuvvetleri'nden 23 Nisan videosu



Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir video hazırlandı. Kamu spotu filminde Anadolu'da bir köy okulunda okuyan küçük bir çocuğun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bir mektup yazarak, pilot ve uçak görme hayalini iletmesi ile başlıyor. Çocuğun sayın "Havacı Komutan" başlığı ile yazdığı samimi mektubu işleme koyan Hava Kuvvetleri Karargahı, taleple ilgili olarak Konya'da bulunan Türk Yıldızlarını görevlendiriyor. Askeri bir ekip, köy okulunu ziyaret ederken, 7 uçaktan oluşan dünyaca ünlü akrobasi ekibide daracık bir vadide yer alan ilkokulun üzerinde bir gösteri uçusu gerçekleştiriyor.