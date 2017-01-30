FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5'i sivil olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. - ANKARA
Hava Kuvvetleri'nde Fetö Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 15 Gözaltı Kararı
FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 5’i sivil olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5'i sivil olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.