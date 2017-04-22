Hava Kuvvetleri Komutanlığından "23 Nisan" Klibi

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel video klip hazırlandı.



Komutanlığın, 23 Nisan için hazırladığı video klip, Anadolu'da bir köy okulunda okuyan Hasan Yılmaz ismindeki çocuğun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahına mektup yazarak pilot ve uçak görme hayalini iletmesiyle başlıyor.



Yılmaz'ın, "Sayın havacı komutan, buradan uçak geçmiyor. Ben hiç pilot görmedim. Buradan bir uçak geçirttirebilir misin?" yazılı mektubunu işleme koyan komutanlık, çocuğun talebine karşılık Türk Yıldızları'nı görevlendiriyor.



Askeri bir heyetin, çocukların okulunu ziyaret etmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, Konya'dan havalanarak, miniklerin bulunduğu okulun semalarında gösteri uçuşu yapıyor. Gösteriyi ilgiyle izleyen miniklerin heyecanı dikkati çekiyor.



"Dün, bugün, yarın, her zaman milletimizle beraberiz." mesajı verilen video, 25 yıl sonra masasında çocukluk fotoğrafı yer alan Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Hasan Yılmaz'ın çalışırken çekilen görüntüsüyle sona eriyor.