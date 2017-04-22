Hava Kuvvetleri Komutanlığından '23 Nisan' İçin Kamu Spotu

Hava Kuvvetleri Komutanlığından "23 Nisan" için kamu spotu

"Her Zaman Milletimiz ile Beraberiz" kamu spotu filmi, Anadolu'da bir köy ilkokulunda okuyan küçük bir çocuğun, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bir mektup yazarak, pilot ve uçak görme hayalini iletmesi ile başlıyor

Çocuğun "Sayın Havacı Komutan" başlığı ile yazdığı samimi mektubu işleme koyan Hava Kuvvetleri, taleple ilgili olarak Konya'da bulunan Türk yıldızlarını görevlendiriyor



ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hazırlattığı kamu spotu filmini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamuoyuna sundu. Kamu spotunda, Anadolu'da bir köy ilkokulunda okuyan küçük bir çocuk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bir mektup yazarak, pilot ve uçak görme hayalini iletiyor. Çocuğun samimi mektubuna karşılık, Konya'da bulunan Türk yıldızları görevlendiriliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, hazırlattığı kamu spotu filmini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamuoyuna sundu. "Her Zaman Milletimiz ile Beraberiz" kamu spotu filmi, Anadolu'da bir köy ilkokulunda okuyan küçük bir çocuğun, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bir mektup yazarak, pilot ve uçak görme hayalini iletmesi ile başlıyor. Çocuğun "Sayın Havacı Komutan" başlığı ile yazdığı samimi mektubu işleme koyan Hava Kuvvetleri, taleple ilgili olarak Konya'da bulunan Türk Yıldızları'nı görevlendiriyor. Askeri bir ekip, köy ilkokulunu ziyaret ederken, 7 uçaktan oluşan dünyaca ünlü akrobasi ekibi de, daracık bir vadide yer alan ilkokulun üzerinde kısa bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.

Senaryosu ve yönetmenliğini Hakan Evrensel'in üstlendiği, yapımcılığını Solo Film'in gerçekleştirdiği, kısa ve uzun şekilde iki versiyon olarak hazırlanan kamu spotu filmi, Türk yıldızlarının internet sitesinde de şu duyuru ile yer alıyor: "Hangi yaşta ve nerede olursanız olun hayaliniz, Türk Hava Kuvvetleri için gerçekleştirilmesi gereken bir sorumluluktur. İçinden çıktığımız milletimizle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz."

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