- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal oyunu kullandı



ANKARA - Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için oy verme işlemleri devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal Çankaya İlkokulu'na gelerek oyunu kullandı. Okulda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından kimyasal ölçüm yapıldı.

Orgeneral Dündar'ın oy kullandığı Çankaya İlkokulu'nda ilerleyen saatlerde TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da oy vermesi bekleniyor. (İLK-BC-