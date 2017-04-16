Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ünal Oyunu Kullandı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Çankaya İlkokuluna gelerek referandum için oyunu kullandı.



Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili anayasa değişikliği için oy verme işlemleri devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal da Çankaya İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Orgeneral Dündar'ın oy kullandığı Çankaya İlkokulunda ilerleyen saatlerde TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da oy vermesi bekleniyor. - ANKARA